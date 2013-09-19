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اجتماع طارئ لنقابة "أصحاب المعاشات" لمناقشة علاوة الـ5% الاثنين

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اجتماع طارئ لنقابة "أصحاب المعاشات" لمناقشة علاوة الـ5% الاثنين اجتماع طارئ لنقابة "أصحاب المعاشات" لمناقشة علاوة الـ5% الاثنين

أوصى المجلس التنفيذى للنقابة العامة لأصحاب المعاشات بضرورة عقد اجتماع طارئ لمجلس إدارة النقابة يوم الاثنين المقبل، لمتابعة تطورات صرف علاوة الـ5% والتى سبق وأن تم الاتفاق مع الدكتور أحمد البرعى وزير والتضامن الاجتماعى على صرفها أول أكتوبر المقبل.

وأضاف المكتب التنفيذى للنقابة فى بيان له، أن الاجتماع سيناقش أيضاً ما دار حول تعديل المادة 165 من القانون 79 لسنة 75 وإلغاء قانون التأمينات القديم "بطرس غالى".

وكانت النقابة العامة لأصحاب المعاشات قد عقدت اجتماعا طارئا لأعضاء مجلس إدارة النقابة مساء أمس، وذلك لبحث أخر التطورات فى أزمات أصحاب المعاشات.

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مصر 365