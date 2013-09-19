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وكيل الأزهر يندد بإغلاق المسجد الأقصى ويطالب العرب بإنقاذه

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وكيل الأزهر يندد بإغلاق المسجد الأقصى ويطالب العرب بإنقاذه وكيل الأزهر يندد بإغلاق المسجد الأقصى ويطالب العرب بإنقاذه

أدان الأزهر الشريف الاعتداء السافر والمتواصل والهمجى من الكيان الصهيونى على المسجد الأقصى.

وأكد الدكتور عباس عبد اللاه شومان، وكيل الأزهر فى بيان له، أن ما يحدث بالمسجد الأقصى نتيجة طبيعية لانشغال المسلمين بمهاترات داخلية، جعلت هؤلاء يتمادون آمنين فى انتهاك حرمة ثالث الحرمين، من غير حتى أن تنهال على رؤوسهم الإدانات المعهودة التى لاتسمن ولا تغنى من جوع.

وأضاف شومان أنه على العرب والمسلمين أن يفيقوا إن كانوا لا يزالون على قيد الحياة، والتحرك لإنقاذه.

وكان الاحتلال الإسرائيلى قد أغلق أمس الأربعاء، المسجد الأقصى أمام الفلسطينيين ومنع طلاب المدارس وموظفى المسجد من دخوله.

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مصر 365