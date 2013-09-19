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ضبط 1550 علبة سجائر أجنبية مجهولة المصدر ببورسعيد

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ضبط 1550 علبة سجائر أجنبية مجهولة المصدر ببورسعيد ضبط 1550 علبة سجائر أجنبية مجهولة المصدر ببورسعيد

تمكن قسم شرطة برئاسة العميد خالد العوادلي من ضبط السيارة رقم ( ط ع و 3368 ) قيادة المدعو احمد صابر مرسى 31 سنة مقيم دائرة الزهور ..وبصحبتة المدعو محمد السيد العربى 38 سنة مقيم دائرة الضواحى ..وبحوزتهما عدد ( 1550 ) الف خمسمائة وخمسون علبة سجائر ماركة ( karelia ) يونانية الصنع خاصة بالاسواق الحرة والممنوع تداولها مخالفا بذلك القرار 113 لسنة 94 لحيازتهما سلع اجنبية الصنع مجهولة المصدر ممنوع تداولها .

بمواجهتهما بما اسفر عنة الضبط اقرا بملكيتهما للمضبوطات .
> تم التحفظ على السيارة والمضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5117 قسم الزهور.

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