"بلاك بيرى" تكشف عن "زد 30" وتطرحه بالشرق الأوسط الأسبوع المقبل

كشفت شركة بلاك بيرى الأربعاء، النقاب بشكل رسمى عن هاتفها الذكى الجديد بلاك بيرى زد 30- BlackBerry

>Z30، وهو أحدث هواتفها العاملة بالإصدار العاشر من منصة "بلاك بيرى"، الذى يتميز بدعمه لشبكات الجيل الرابع 4G، ومن المقرر أن يصل أسواق الشرق الأوسط والمملكة المتحدة الأسبوع المقبل.

ويتمتع الهاتف الجديد بشاشة كاملة تعمل باللمس بقياس 5 بوصات، وبالتالى فإنه يعد الجهاز الأكبر فى الحجم، بين جميع هواتف الشركة الكندية، كما يتميز (BlackBerry Z30) ببطارية هى الأكبر من حيث السعة، وهو يعمل بالنسخة 10.2 الأحدث من منصة "بلاك بيرى 10".

وحسبما ذكرت الشركة، فى بيان رسمى اليوم، يشغل الجهاز معالج تردده 1.7 جيجاهرتز مع معالج رسوميات رباعى النوى، وتصل سعة بطارية الهاتف إلى 2880 ميلى آمبير ساعى، قادرة على تشغيل الجهاز حتى 25 ساعة من الاستخدام المختلط.

وقامت الشركة بتضمين الجهاز بنسخة جديدة مما يعرف بـ(BlackBerry

>Hub)، تحت اسم "بلاك بيرى بريورتى هَب" (BlackBerry Priority Hub)، وهذه النسخة قادرة على معرفة أى المحادثات أو الأشخاص الذين يشكلون أهمية أكثر بالنسبة للمستخدم، وذلك لجعل الوصول إلى الرسائل والمعلومات التى يحتاجها أسرع وأسهل، وذلك حسب تعبير "بلاك بيرى"، التى ذكرت أن النسخة الجديدة تقوم بجمع الرسائل ذات الأهمية من البريد الإلكترونى، وشبكات التواصل الاجتماعى، وغيرها من الحسابات لتعطى المستخدم وصولًا فوريًا إلى المحادثات الأكثر أهمية بالنسبة له، وذلك بغية مساعدته على تنظيم والتركيز على المهام الأكثر أهمية.

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