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25 سبتمبر.. مؤتمر لتدشين 6 شركات شبابية فى مجال التكنولوجيا

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25 سبتمبر.. مؤتمر لتدشين 6 شركات شبابية فى مجال التكنولوجيا 25 سبتمبر.. مؤتمر لتدشين 6 شركات شبابية فى مجال التكنولوجيا

تعقد ٦ مجموعات شبابية نجحت فى تقديم براءات اختراع جديدة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والأعمال من خريجى الجامعات المصرية والأجنبية فى ، من إنشاء شركات خاصة بالتعاون مع حاضنات الشركات والجامعة الأمريكية بالقاهرة، يوم الأربعاء القادم الموافق 2 سبتمبر.

على مدار الأشهر القليلة الماضية، قامت شركة "فلات سيكس لابس القاهرة" Flat6Labs Cairo، حاضنة شركات التكنولوجيا الممولة من شركة "سوارى فنتشرز" Sawari Ventures بالتعاون مع كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، بتدريب مجموعة من الشباب وتمويل ٦ شركات متميزة بمساعدة كبار المتخصصين فى مجال التكنولوجيا والأعمال فى العالم العربى الذين أعطوا تلك الشركات الفرصة للنمو والتعلم حتى أوشكت على أن تعتمد اعتماداً كليا على نفسها.

مؤسسو الشركات الست سيقومون بتقديم شركاتهم للإعلام والصحافة خلال هذا الحدث، ونحن بدورنا نتطلع إلى استضافتكم معنا لكشف النقاب عن الست مشاريع والاحتفال بما أنجزوه خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

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مصر 365

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