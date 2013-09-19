تقرير: "بلاك بيرى" تسرح 40% من موظفيها

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أمس الأربعاء أن شركة "بلاك بيري" الرائدة في إنتاج الهواتف الذكية ستقوم بتسريح 40% من موظفيها بحلول نهاية العام الجاري.

وذكر التقرير أن عملية تسريح العمال ستتم في جميع الإدارات ومن المحتمل أن تشمل نحو خمسة آلاف موظف من بين 12700 موظف.

وتأتي تلك التخفيضات في عدد الموظفين في ضوء المنافسة الشرسة التي تواجهها الشركة من جانب شركتي آبل وسامسونج وشركات أخرى منتجة للهواتف الذكية التي جعلت حصة بلاك بيري السوقية تصل إلى 3% فقط من السوق الأمريكية،مقارنة بـ 14% قبل عامين.

وتراجع بلاك بيري حاليا بدائل إستراتيجية بما في ذلك بيع الشركة بعدما لم تتمكن من تحقيق نجاح كبير من وراء طرازيها الجديدين.