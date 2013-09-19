نقل 53 ألف حاج في رحلات ترددية بين المدينة المنورة ومكة المكرمة

المدينة المنورة - سالم الأحمدي تصوير - فايز المطيري

بلغ عدد الحافلات التي نقلت الحجاج من وإلى المدينة المنورة منذ قدومهم حتى الآن نحو 5 آلاف حافلة، نقلت ما يقارب 53 ألف حاج في رحلات ترددية بين المدينة ومكة، حيث تم تهيئة الحافلات للحجاج، إلى جانب اشتراطات ومقومات الأمن والسلامة والراحة.

وعمدت الجهات المعنية بنقل الحجاج إلى عدم السماح بمغادرة الناقلات بعد 11 مساءً، حتى لا يتعرض السائقون للإرهاق، إذ أن النوم سبب ل70 في المئة من حوادث حافلات الحجاج على الطرق.

وقال ل «الرياض» مدير فرع وزارة الحج في المدينة المنورة محمد عبد الرحمن بيجاوي، إن نقل الحجاج يحظى بعناية فائقة جداً نظراً إلى أهميته في سلامة وأمن ضيوف الرحمن، لافتاً إلى تأمين أكثر من 20 ألف حافلة هذا العام من موديلات حديثة، روعي فيها جميع مقومات السلامة، موضحاً أن هذه الحافلات تنفذ رحلات ترددية بين المدينة والمشاعر المقدسة تصل إلى 150 ألف رحلة، مشيراً إلى أنه تم إنشاء مختبر للمخدرات والسموم بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية للقيام بفحص دورى للسائقين للتأكد من خلوهم من السموم والمخدرات والأمراض المعدية، ومن تكون نتيجة دمه ايجابية يبعد فوراً من العمل ويتم طي قيده بعد ان تصرف له جميع حقوقه واشار الى ان هناك سيارات صيانة تصاحب رحلات الحجاج لاصلاح اى عطب يحصل حرصا على سلامة ووقت الحجاج واذا وجد ان ناقلتهم قد يتأخر اصلاحها يتم تأمين ناقلة أخرى في الحال لنقلهم.

وأكد أن جميع أجهزة الدولة والمؤسسات الاهلية تعمل كفريق واحد لخدمة الحجاج وتقديم افضل الخدمات لهم حسب توجيهات خادم الحرمين الشريفين حفظه الله .