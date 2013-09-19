الأمير فيصل بن مشعل يدشن 4 مراكز للدفاع المدني ببريدة وعنيزة والرس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل نائب أمير منطقة القصيم أمس بمقر الإمارة في بريدة أربعة مراكز جديدة للدفاع المدني في بريدة ومحافظتي عنيزة والرس، من خلال الشبكة الالكترونية، بحضور مدير الدفاع المدني بمنطقة القصيم العميد الدكتور علي العتيبي وضباط من الدفاع المدني.

واطلع نائب أمير القصيم على المعرض المصور المعد عن المراكز الجديدة قبل تدشينها إلكترونياً، ومن ثم كرم عدداً من ضباط وإفراد الدفاع المدني بالقصيم، بتسليمهم شهادات شكر تقديراً لجهودهم التي بذلوها في أعمالهم، وأثناء مباشرة الحريق الذي تعرضت له أسرة مصرية الأسبوع الماضي ببريدة.

وأشاد الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بما قدمه المكرمون من جهود وأعمال متميزة، مؤكداً أن الدفاع المدني من أهم الأجهزة التي تسعى الدولة لتطويرها.

وأعرب مدير الدفاع المدني بالمنطقة عن شكره وتقديره لنائب أمير القصيم لرعايته تدشين المراكز ومتابعته المستمرة، مؤكداً أن الدفاع المدني يحظى بالرعاية والتوجيه والمتابعة من أمير المنطقة ونائبة، ومضيفاً أن ذلك داعم وحافز لجميع منسوبي الدفاع المدني بالمنطقة.

وقدم نائب أمير منطقة القصيم أمس، العزاء والمواساة لذوي الأسرة المصرية التي تعرضت منزلها لحريق نتج منه وفاة امرأة وطفلين، مؤكداً أن الجميع يقف معهم ويشاطرهم الحزن.

وابدى ذوو الأسرة المصرية شكرهم لسمو الأمير فيصل بن مشعل على تعزيته ووقوفه معهم، مؤكدين أنهم بين أخوانهم وأشقائهم في وطن الجميع، وأن هذه الوقفة ليست بغريبة على أبناء المملكة.