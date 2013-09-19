صباحي: أتوقع انقسامات داخل "الإخوان" بسبب الاختلافات بين الشباب والقيادات

كتب : محمد عاشور منذ 47 دقيقة

قال حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي، إن الإخوان "خسروا الظهير الشعبي"، مؤكدا أنه لابد أن تنشق الجماعة على نفسها، لأنها خرجت من الضمير الوطني، مضيفا أن الانقسامات في الجماعة ستحدث نتيجة مراجعة أعضاء الجماعة لأنفسهم نتيجة للاختلافات الموجودة بين القيادات والشباب.

وأضاف صباحي، خلال لقائه ببرنامج "السادة المحترمون"، أنه يرفض الدعوات التي تنادي بإعدام الإخوان وتصفيتهم، موضحا بأن ليس كل من دعموا مرسي "إخوان"، وإنما هناك عدد من التيارات الإسلامية الأخرى دعمته، وهم لا يتحملون القرارات الخاطئة التي قامت بها قيادات الجماعة، وتابع "جماعة الإخوان طوال تاريخها كانت قادرة على اختيار حلول برجماتية وانتهازية أحيانا، لكن الآن تسلك مسلك الانتحار".