صباحي: "الإخوان" يعبدون جماعتهم وهذا شرك بالله.. وأنا ابن المشروع الوطني لكرامة المصريين

كتب : محمد عاشور منذ 33 دقيقة

قال حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي، إنه لا يرد الهجوم عليه بهجوم مماثل؛ لأن هناك معارك أولى أن تتم، وهي المعارك من أجل الشعب المصري وأهدافه، وهو لا يرحب بالتفرغ للدفاع عن نفسه، مشيرا إلى أن الدفاع عنه هو واجب من يصدقه أو يدعمه.

وأضاف صباحي، خلال لقائه ببرنامج "السادة المحترمون"، أنه لا يحب أن يخوض المعارك الشخصية، ولكنه له تاريخ طويل من النضال، وهذا هو سبب دخوله السجن عدة مرات، وتابع "لا غل لدي لأحد ولا كراهية".

وتابع "إن الإخوان المسلمين ينتمون إلى مشروع السمع والطاعة والعبودية للجماعة، وهذا يعتبر شرك بالله، ولكني ابن الإسلام الصحيح والمشروع الوطني، لأني أؤمن بقول الله "ولقد كرمنا بني آدم" فأنا ابن مشروع لكرامة المصريين وانحيازاتي واضحة"، مؤكدا أن الاغتيال المعنوي لشخصه من جانب الإخوان المسلمين ينبع من خوفهم بدوره في المستقبل.