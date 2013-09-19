صباحي: على الشعب أن يشكر السيسي على قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه

كتب : محمد عاشور منذ 14 دقيقة

قال حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي، إنه صلى ركعتين شكرا لله، عندما سمع قرار الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه، مؤكدا أن هذا القرار هو أول قرار ثوري يعبر عن ثورة 25 يناير.

وأضاف صباحي، خلال لقائه ببرنامج "السادة المحترمون"، أنه تقدم باستجواب في مجلس الشعب عام 2005 لأن الحكومة كانت لا تطبق الحد الأدنى للأجور، وتابع "أشعر بانتصار شخصي بعد هذا القرار، وهذه خطة عظيمة خصوصا بأننا في وضع اقتصادي في منتهى الخطورة، وأثبتت أننا نسير في الاتجاه الصحيح".

وأكد أن مصر تحتاج لتنمية، داعيا لمشروع وطني بإعطاء كل فلاح معدم فدان من الصحراء الواسعة وقرض حسن بقيمة 10 آلاف جنيه، مشيرا إلى أن هذا المشروع سيجني للبلد منافع اقتصادية كبرى، مشددا على أنه لابد للرأسماليين مسؤوليتهم الاجتماعية، منوها بأنه لا وجود حقيقي للعدالة الاجتماعية دون تحقيق تنمية كبرى.

وتابع "على الشعب المصري أن يشكر الفريق أول عبدالفتاح السيسي على قرار الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه"، مشيرا إلى أن "من اتخذ هذا القرار ليس من الفنيين والنظريين الذين يدرسون الإيرادات والمصروفات بالطرق النظرية، ولكن من له إرادة سياسية وثورية ويرى أحوال الناس في الشارع، وهذا القرار مهم جدا في مواجهة الإرهاب من الناحية الأمنية"، على حد قوله.