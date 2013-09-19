تقييم تشيلسي وبازل – صلاح يقتل فان خينكل وفلسفة مورينيو

تقييم هو للاعبي تشيلسي بالأساس كونهم النجوم الذي كان فوزهم متوقعا، ومعهم سيتم تقييم لاعب واحد من بازل، كان النجم الذي جعل البلوز فريق يخسر على ملعبه في ليلة من ليالي الجولات الافتتاحية لدوري أبطال أوروبا.

برانيسلاف إيفانوفيتش 6-10

مباراة جيدة من الناحية الدفاعية للصربي، تقدم بشكل جيد من حيث المساندة، لكنه لم يرسل عرضيات دقيقة.. أغلب عرضياته ذهبت بعيدة جدا عن رأس ديمبا با ومن قبله صامويل إيتو.

ديفيد لويز 7-10

مباراة طيبة لديفيد لويز باستثناء خطأ وحيد للبرازيلي في احتضان خطورة مهاجم بازل ماركو ستريلر.

جاري كاهيل 5-10

كان مختفيا أغلب اللقاء، لم يتمتع بسرعة ديفيد لويز في محاصرة الخصم، ولم يكن بارزا على النحو المطلوب لتغطية غياب جون تيري.

أشلي كول 5-10

رغم صلابته إجمالا، إلا أنه لم يستطع التقدم على الإطلاق في وجود محمد صلاح على الجبهة اليسرى لتشيلسي.. لم يمنح فريقه رئة هجومية.

ماركو فان خينكل 3-10

أقل لاعبي تشيلسي في الملعب.. لم يضغط، ظهرت خلفه مساحات كبيرة في دفاع البلوز.. لازال غير جاهز لليالي دوري الأبطال.

أوسكار 7-10

أفضل لاعبي تشيلسي من حيث استغلال موهبته، ردت العارضة هدفا مؤكدا له بخلاف الهدف الذي سجله.. لكنه لم ينل درجة عظيمة لأنه لم يكن ممتازا في الواجبات الدفاعية.

فرانك لامبارد 7-10

الوحيد الذي كانت تمريراته تتحول إلى فرص تسجيل، صنع هدفا لأوسكار وأخر لم يسجله صامويل إيتو.

ويليان 6-10

طاقة كبيرة، سرعة في الإيقاع، لكن في مباراته الأولى مع تشيلسي لم يكن مترابطا في التحرك سواء مع إيتو أو أوسكار أو إدين أزار.

إدين أزار 6-10

يبدو مرهقا بشكل كبير بعد المشاركة أساسيا في كل مباريات تشيلسي السابقة.

صامويل إيتو 4-10

يبدو في حالة بدنية طيبة، فهو يركض ويتجه يسارا حين يفقد تشيلسي الكرة، لكنه غير مترابط مع رفاقه، لا هو محطة لعب، ولا هو القاتل القادر على تسجيل الكرات التائهة، ليس إيتو الحقيقي حتى الآن.

محمد صلاح 8-10

استغل عدم تراجع إيدن أزار للدفاع ناحية اليسار، واستغل الحالة السيئة لفان خينكل، واستغل ضعف جاري كاهيل.. كان بإمكانه رفع النتيجة، لكنه قدم ما يستحق عليه لقب لاعب المباراة.