واشنطن تؤكد مراقبتها لمخازن "الكيميائى" السورى لتتأكد من عدم نقل الأسلحة

قالت مارى هارف، الناطقة باسم الخارجية الأمريكية، "إننا نضع أعيننا على مخازن الأسلحة الكيميائية التابعة للنظام السورى، حتى نتأكد من عدم تغيير الأسد مكان الأسلحة"

وأضافت المسؤولة الأميركية، فى المؤتمر الصحفى أمس ى لها، "وفى حالة عدم تقديم النظام السورى، لقائمة جرد بشكل كامل لتلك المخازن، فهذا يعنى إخلاله بالاتفاق الأميركى الروسى الذى تم التوصل إليه مؤخر بشأن وضع تلك الأسلحة تحت الرقابة الدولى تمهيدا للتخلص منها".

وفى رد منها على سؤال متعلق بالأنباء التى تم تناقلها مؤخرا حول قيام الأسد بنقل الأسلحة الكيميائية، قالت هارف "نعم لقد قرأت هذه الأخبار، وهى أمر يبعث على القلق". ومضت قائلة "الولايات المتحدة لديها عدة طرق وأساليب لمراقبة الأسلحة الكيميائية السورية.