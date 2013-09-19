رئيس جامعة المنوفية : لن نلجأ لإستخدام الضبطية القضائية بالجامعة

قال الدكتور صبحى غنيم رئيس جامعة المنوفية إنه لن يلجأ لإستخدام الضبطية القضائية بالجامعة وأنه لم يتخذ أى إجراءات لمنحها لأى فرد أمن بالجامعة موضحا أنه لن يلغى قرارا لم يتخذه من الأساس .

وأضاف غنيم فى تصريحات خاصة أنه إجتمع مع إتحاد طلاب الجامعة مساء اليوم لمدة 3 ساعات متواصلة لتوضيح أنه لن يلجأ لضبطية القضائية لقمع الحريات كما يروج البعض مشيرا إلى أن الجامعة تمتلك جزمة من القوانين والعقوبات الرادعة بقانون الجامعات تستطيع بها معاقبة الطلاب المخالفين .

وطالب غنيم إتحاد طلاب الجامعة بتحمل المسئولية معه فى حماية منشآت الجامعة من اى تخريب أو إعتداءات دون اللجوء لضبطية القضائية مستنكرا الضجة الاعلامية الكبيرة المثارة حول إقتراح الضبطية القضائية لحفظ الأمن بالجامعة مؤكدا على إلتزام الجامعة لمساندة وحماية حريات الانشطة الطلابية داخل الحرم الجامعى طبقا لقانون الجامعة بما لا يعطل سير العملية التعليمية داخل الجامعة.

وأكد غنيم أنه سيعمل على تطبيق كافة السبل لدعم الحالة الأمنية فى مختلف كليات الجامعة بما يضمن سلامة الطلاب والعاملين والمنشآت ومخاطبة وزارة الداخلية لمساعدته فى إنشاء نقطة شرطة متحركة خارج الجامعة تحافظ على الأمن فى حالة حدوث أى إعتداء خارجى .