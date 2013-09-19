ضبط تشكيل عصابي أفريقي لتهريب وإيواء الخادمات

هاني الظفيري محمد الجلاهمة

أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها أمس القبض على تشكيل عصابي تخصص في تهريب وإيواء الخادمات وإدارة وكر اتخذه أفراد العصابة لإيواء الخادمات الاثيوبيات الهاربات وتشغيلهن بشكل يومي، وبحسب بيان الداخلية فإن الإدارة العامة لمباحث الهجرة بوزارة الداخلية كثفت حملاتها ضد مخالفي الإقامة وتمكنت من ضبط تشكيل عصابي من جنسية افريقية يدير وكرا لإيواء الخادمات من مخالفات قانون الإقامة والمتغيبات.

وبحسب البيان فان المعلومات الواردة إلى الإدارة العامة لمباحث الهجرة قد أشارت الى أن التشكيل العصابي يقوم بتشغيل خادمات منازل من نفس جنسيتهم، وبعد التأكد من المعلومات واستصدار الإذن القانوني اللازم تم تشكيل قوة من إدارة الرقابة والتنسيق التابعة للإدارة العامة لمباحث الهجرة وإدارة الاقتحام من الإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة وتمت مداهمة الوكر وضبط 15 رجلا و40 امرأة وتم اقتيادهم إلى الإدارة العامة لمباحث الهجرة.

وكشف مصدر أمني متابع للقضية أن أفراد التشكيل العصابي قاموا بافتتاح مكتب وهمي لتشغيل الخادمات في منطقة الجليب وكانوا يتقاضون 50 دينارا في الأسبوع نظير عمل الخادمة، وأنهم قد وضعوا إعلانات وملصقات اعلانية في عدد من المناطق.