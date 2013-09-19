العبدالله: تكريم الأبطال ذوي الإعاقة يدفعهم لبذل المزيد

الأبطال المكرمون من النادي الكويتي للمعاقين
عبدالله عبدالوهاب الصالح - لاعب ألعاب قوى رمي
عادل فهاد سالم العجمي - لاعب ألعاب قوى رمي
محمد ناصر مجبل ناصر حسين - لاعب ألعاب قوى رمي
ماجد حجاب شلاش الضايع - لاعب ألعاب قوى رمي
عادل فلاح ناصر الشهري - لاعب ألعاب قوى رمي
ناصر محمد سعد صالح - لاعب ألعاب قوى رمي
ضاري نصار عزران بطي - لاعب ألعاب قوى رمي
عبدالله احمد عبدالله السيف - لاعب ألعاب قوى رمي
عبدالرحمن عبدالله حسن الكندري - لاعب ألعاب قوى رمي
فيصل مطلق حمد الراجحي - لاعب ألعاب قوى جري
احمد نقا بدر سالم المطيري - لاعب ألعاب قوى جري
سجي سالم فرحان العازمي - لاعب ألعاب قوى رمي
عبداللطيف فواز فهد زامل الفجي - لاعب سباحة
عبدالرحمن راشد عبدالله راشد الخضر ـ لاعب سباحة
مهدي عمار عبود عبدالعزيز المنصور - لاعب سباحة
عبدالوهاب محمد حمود ابوشيبة - لاعب سباحة
نزار رمضان احمد محمد - لاعب رماية
عاطف فؤاد احمد الدوسري - لاعب رماية
محمد هواش عطب عجيل - لاعب رماية
توفيق محمد صالح اشكناني - لاعب رماية
علي محمد خليفة فتح الله - لاعب رماية
عبدالله صالح عبدالله احمد الحداد - لاعب سلاح المبارزة
سعد محمد عبدالمجيد احمد الفيلكاوي - لاعب سلاح المبارزة
فهد عبدالرحمن محمد عبدالرحيم محمد - لاعب سلاح المبارزة
عبدالله صادق عباس جاسم الدريع - لاعب سلاح المبارزة
سليمان عزيز احمد ابراهيم علي - لاعب سلاح المبارزة
سند عبدالله غلوم علي محمد حسين - لاعب سلاح المبارزة
حامد وبدان ناصر لطيف - لاعب كرة الطاولة
عوض متعب مطيع شديد الحربي - لاعب كرة الطاولة
عيسى عويس رويشد الرشيدي - لاعب كرة الطاولة
يعقوب عبدالعزيز عبدالكريم خليفة - لاعب كرة الطاولة
عبدالله عودة فهد فنغش الظفيري - لاعب كرة الطاولة
يوسف احمد خلف ناصر - لاعب كرة السلة
عيسى محمد عبدالله الفضلي - لاعب كرة السلة
احمد حسن غلوم محمد جمال ـ لاعب كرة السلة
عادل محمد عبدالله احمد عبدالله - لاعب كرة السلة
عبدالرحمن عادل جاسم القلاف - لاعب كرة السلة
محمد سلطان رجا المطيري - لاعب بوشيا
اما الابطال من الجمعية الكويتية لأولياء أمور المعاقين فهم:
مشعل جاسم الرشيد - السباحة والغوص
خالد بادي الدوسري - السباحة والغوص