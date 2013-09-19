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العبدالله: تكريم الأبطال ذوي الإعاقة يدفعهم لبذل المزيد

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العبدالله: تكريم الأبطال ذوي الإعاقة يدفعهم لبذل المزيد العبدالله: تكريم الأبطال ذوي الإعاقة يدفعهم لبذل المزيد

الأبطال المكرمون من النادي الكويتي للمعاقين

عبدالله عبدالوهاب الصالح - لاعب ألعاب قوى رمي

عادل فهاد سالم العجمي - لاعب ألعاب قوى رمي

محمد ناصر مجبل ناصر حسين - لاعب ألعاب قوى رمي

ماجد حجاب شلاش الضايع - لاعب ألعاب قوى رمي

عادل فلاح ناصر الشهري - لاعب ألعاب قوى رمي

ناصر محمد سعد صالح - لاعب ألعاب قوى رمي

ضاري نصار عزران بطي - لاعب ألعاب قوى رمي

عبدالله احمد عبدالله السيف - لاعب ألعاب قوى رمي

عبدالرحمن عبدالله حسن الكندري - لاعب ألعاب قوى رمي

فيصل مطلق حمد الراجحي - لاعب ألعاب قوى جري

احمد نقا بدر سالم المطيري - لاعب ألعاب قوى جري

سجي سالم فرحان العازمي - لاعب ألعاب قوى رمي

عبداللطيف فواز فهد زامل الفجي - لاعب سباحة

عبدالرحمن راشد عبدالله راشد الخضر ـ لاعب سباحة

مهدي عمار عبود عبدالعزيز المنصور - لاعب سباحة

عبدالوهاب محمد حمود ابوشيبة - لاعب سباحة

نزار رمضان احمد محمد - لاعب رماية

عاطف فؤاد احمد الدوسري - لاعب رماية

محمد هواش عطب عجيل - لاعب رماية

توفيق محمد صالح اشكناني - لاعب رماية

علي محمد خليفة فتح الله - لاعب رماية

عبدالله صالح عبدالله احمد الحداد - لاعب سلاح المبارزة

سعد محمد عبدالمجيد احمد الفيلكاوي - لاعب سلاح المبارزة

فهد عبدالرحمن محمد عبدالرحيم محمد - لاعب سلاح المبارزة

عبدالله صادق عباس جاسم الدريع - لاعب سلاح المبارزة

سليمان عزيز احمد ابراهيم علي - لاعب سلاح المبارزة

سند عبدالله غلوم علي محمد حسين - لاعب سلاح المبارزة

حامد وبدان ناصر لطيف - لاعب كرة الطاولة

عوض متعب مطيع شديد الحربي - لاعب كرة الطاولة

عيسى عويس رويشد الرشيدي - لاعب كرة الطاولة

يعقوب عبدالعزيز عبدالكريم خليفة - لاعب كرة الطاولة

عبدالله عودة فهد فنغش الظفيري - لاعب كرة الطاولة

يوسف احمد خلف ناصر - لاعب كرة السلة

عيسى محمد عبدالله الفضلي - لاعب كرة السلة

احمد حسن غلوم محمد جمال ـ لاعب كرة السلة

عادل محمد عبدالله احمد عبدالله - لاعب كرة السلة

عبدالرحمن عادل جاسم القلاف - لاعب كرة السلة

محمد سلطان رجا المطيري - لاعب بوشيا

اما الابطال من الجمعية الكويتية لأولياء أمور المعاقين فهم:

مشعل جاسم الرشيد - السباحة والغوص

خالد بادي الدوسري - السباحة والغوص

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