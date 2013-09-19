الهيفي: يوم توعوي في مركز سالم العلي لزارعي القوقعة وذويهم

حنان عبد المعبود

أعلنت رئيسة قسم السمع والنطق في مركز الشيخ سالم العلي لعلاج السمع والنطق د.عبير الهيفي عن إقامة يوم توعوي لأولياء أمور الاطفال من زارعي أجهزة القوقعة.

وقالت الهيفي في تصريح لها «ان اليوم سيشمل على العديد من الأنشطة المتنوعة منها المحاضرات التثقيفية وورش العمل لأولياء الأمور، والتي تختص بآخر المستجدات والتطورات في مجال زراعة القوقعة، وكيفية العناية بأجهزة القوقعة لدى أبنائهم وبناتهم الذين أجريت لهم عمليات زراعة القوقعة، وإعطائهم الفرصة للرد على الأسئلة والاستفسارات الخاصة في هذا المجال».

وأضافت: كما ستتطرق المحاضرات وورش العمل كذلك الى أهمية إعادة تأهيل اللغة والنطق لدى هؤلاء الأطفال بعد إجراء عملية زراعة القوقعة، وذلك بعد معاناتهم من ضعف السمع الشديد أو فقد السمع فيما مضى. كما أشارت الى أنه سيقوم خبراء ومختصون عالميون في هذا المجال بإعطاء المحاضرات وورش العمل، لافتة الى أنه تم توجيه الدعوة لهم بناء على خبرتهم الواسعة، بالإضافة الى هدف آخر وهو اطلاع الأطباء بالمركز على أحدث ما توصل اليه العلم الحديث لخدمة المرضى على أكمل وجه. وأوضحت الهيفي أن اليوم لن يقتصر على توعية أولياء الأمور فقط، بل سيتم الاحتفاء كذلك بالأطفال حاملي أجهزة القوقعة من خلال أنشطة ترفيهية وفعاليات تثقيفية بطابع مرح ومحبب لدى الأطفال، مشيرة الى أنه تم إبلاغ الأهالي بهذا اليوم، كما دعت كل من لديه استفسار في هذا المجال بالتوجه الى مركز الشيخ سالم العلي للسمع والنطق.