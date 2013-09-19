مديرية القوى العاملة ببنى سويف تعلن عن تدريبٍ مهنىٍّ للشباب حتى 40 عاماً

أعلنت إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة والهجرة بإدارة بنى سويف عن تنفيذ المرحلة الأولى من خطة التدريب المهنى للعام المالى 2013/2014م بمركز التدريب المهنى شرق النيل ببنى سويف والمواقع التابعة له فى جميع مراكز المحافظة، و الذى يهدف إلى توجيه القوى البشرية والشباب بأهمية التدريب المهنى لإكساب المتدربين مهارات متنوعة لدخولهم سوق العمل سواء الداخلى أو الخارجى .

> وأوضحت المديرية أن التدريب لمدة 3 شهور للذكور والإناث _من سن18 إلى 40 سنة_ يشمل التدريب مهنة تشغيل ماكينات_ وميكانيكا سيارات وجرارات_ وتبريد وتكييف_ وتفصيل وخياطة_ وإلكترونيات_ و صيانة وتعليم الحاسب الآلى _وصيانة أجهزة منزلية _وتشكيل معادن (لحام)_ وتعبئة وتغليف ونقش وزخرفة بالإضافة إلى مهنة النجار وحداد المسلح.

> موضحاً أنه يشترط فى المتقدم للتدريب الحصول على مؤهل لا يقل عن متوسط ولا يجوز التقدم لمن سبق تدريبهم تدريباً تحويلياً ويكون المتقدم متفرغ تماما طيلة مدة التدريب وأن يجتاز الاختبارات الشخصية المعمول بها بمركز التدريب مع إحضار صورٍ ضوئية من المؤهل الدراسى وبطاقة الرقم القومى وصور شخصية وكعب عمل .

وأشارت مديرية القوى العاملة إلى تمتع المتدرب بميزات أهمها توفير وسيلة مواصلات لنقله من مديرية القوى العاملة إلى مركز التدريب والعودة بالإضافة إلى بدل انتقال وتغذية وجوائز مالية لأوائل الخريجين كما يمنح المتدرب شهادة خبرة يستطيع العمل بها داخل وخارج البلاد.

منوهاً على أن الطلبات تقدم يومياً من الساعة 9 صباحاً حتى 2 ظهراً عدا يوم الجمعة والسبت وذلك بمكاتب القوى العاملة ومركز التدريب المهنى شرق النيل وبمنطقة القوى العاملة بمدينة بنى سويف .