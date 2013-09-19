ضعف عضلات البطن يؤدى إلى الفتق

الفتاق من الأمراض التى انتشرت مؤخرا، ولا يعلم الكثيرون أسباب هذا المرض، ويسأل أحد القراء "أعانى من انتفاخ أسفل البطن ويزيد مع الكحة والإمساك فما تفسير ذلك؟".

أجاب الدكتور يوحنا شهدى استشارى الجراحة العامة والأورام والمناظير بطب عين شمس، مشيرا إلى أن وجود تورم أو انتفاخ أسفل البطن عند حمل شىء ثقيل أو كحة مزمنة أو إمساك مزمن أو تضخم البروستاتا، هو ما يطلق عليه غالبا فتق بجدار البطن وكثير، وهو وجود جزء من الأمعاء أو الأحشاء الداخلية بالبطن تحت الجلد نتيجة وجود ضعف بعضلات البطن.

وأشار إلى أن أنواع الفتق كثيرة، منها: "الفتق القربى" ويصيب كثير من الرجال بسبب وجود ضعف فى عضلات البطن أو حمل شىء ثقيل، كما تعانى السيدات أيضا من الفتق، لكنه غالبا ما يكون فى منطقة الصرة أو حول الصرة وذلك نتيجة تكرار الحمل وضعف عضلات البطن، وقد تعانى السيدات أيضا من فتق فخذى وهو من الحالات الأقل حدوثا من فتق الصرة وقد يولد الطفل بفتق خلقى نتيجة عدم التئام العضلات بعد الولادة ويلاحظ أكثر فى الأطفال المبتسرين.

وهناك أيضا "الفتق الجراحى"، الذى يحدث بعد إجراء عملية جراحية سابقة ويكون سببه عدم التئام الجرح جيدا بعد إجراء الجراحة، وقد يعانى المريض من فتق مرتجع نتيجة عدم إصلاح الفتق جيدا أو عدم وضع شبكة جراحية، أو عدم علاج أسباب ظهور الفتق.

> كما أوضح أن علاج الفتق يتم عن طريق علاج أسباب ظهوره كعلاج أزمات التنفس والكحة المزمنة، والإمساك المزمن، وأمراض البروستاتا ثم يتبعه علاج الفتق جراحيا وإصلاح الفتق وإصلاح عضلات البطن، ووضع شبكة جراحية لتقوية عضلات البطن، وذلك عن طريق الجراحة، أو عن طريق المنظار الجراحى، وهى عملية تستدعى إقامة يوم واحد بالمستشفى ويعاود المريض نشاطه خلال أسبوع، ناصحا بعدم عمل مجهود عضلى لمدة شهر بعد إجراء الجراحة.