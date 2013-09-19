صباحي: إذا ترشح السيسي للرئاسة سيفوز.. لكنه أعلن أن انحيازه للشعب وليس السلطة

كتب : محمد عاشور منذ 14 دقيقة

قال حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي، إنه تابع حملة "مرشح الثورة"، الذي أطلقها عدد من الشباب، وأعلنوا أنه هو ذلك المرشح، مشيرا إلى أنه طالبهم بأن يضعوا معايير لمرشح الثورة بغض النظر عن اسمه.

وأضاف صباحي، خلال لقائه ببرنامج "السادة المحترمون"، أنه لم يحسم قراره بشأن الترشح للرئاسة، وتابع "غير مقبول أن يصل إلى السلطة من لا يمثل الثورة".

وأشار صباحي إلى أنه لو اتفقت القوى الثورية على مرشح آخر غيره، سيوافق عليه ويدعمه. وأشار صباحي، إلى أن من يرغب في إعادة سياسات مبارك ومرسي الرئيسين السابقين فهو واهم.

ولفت إلى أن الحقائق تقول إن الفريق أول عبدالفتاح السيسي يحظى بشعبية طاغية، وإذا ترشح للرئاسة سيفوز بها لأن الشعب يدعمه، مؤكدا أن السيسي أعلن عدم ترشحه للرئاسة في عدة مرات، وتابع "الجيش أثبت خلال ثورتين انحيازه للشعب وليس السلطة، ولا يجب أن نطرح السؤال إذا كان السيسي سيترشح أم لا لأنه أجاب بنفسه وأعلن عدم ترشحه".