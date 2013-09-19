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أولتراس الأهلى يعتدى على لاعبي الفريق بمطار القاهرة قبل السفر إلى جنوب أفريقيا

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أولتراس الأهلى يعتدى على لاعبي الفريق بمطار القاهرة قبل السفر إلى جنوب أفريقيا أولتراس الأهلى يعتدى على لاعبي الفريق بمطار القاهرة قبل السفر إلى جنوب أفريقيا

 

نشبت مشادات كلامية عنفية، بين عدد من افراد رابطة التراس الاهلى مساء اليوم الاربعاء، ولاعبي الفريق بمطار القاهرة قبل سفرهم لجوهانسبرج لمواجهة أورلاندو بايرتس فى الجولة الأخيرة لدور المجموعات الأفريقى، تطورت المشادة إلى إعتداء الجماهير على عدد من اللاعبين.

وأكد مصدر أمنى بمطار القاهرة الدولى، أنه بمجرد وصول اللاعبين إلى مطار القاهرة وجه أحد افراد الالتراس المسافرين مع الفريق الى جوهانسبرج اللوم للفريق وهو ما أثار غضب اللاعب أحمد فتحى الذى رد بقوة على عضو الالتراس ليتحول الأمر الى خلاف حاد بين الطرفين وهو ما ادى الى تطور الامر الى احتكاك بين الالتراس واحمد فتحى وكذلك اللاعب وائل جمعه ليتدخل اللاعبون والجهاز الفنى لابعاد اللاعب والالتراس.

اضاف المصدر ان قوات الامن تدخلت وسيطرت على الموقف بمجرد ان دخلت البعثة الى صالة السفر حيث قامت بالتنسيق مع للطيران بتوفير عدد من ضباط امن مصر للطيران للسفر على نفس الرحلة التى تقل الفريق مع الالتراس، مشيرا الى انه قام بالتنسيق معهم ايضا بحجز مقعد لللاعب احمد فتحى ووائل جمعه بالمقاعد الامامية للطائرة لمنع اى احتكاك , حتى غادرت البعثة مساء اليوم .

يُشار الى انه الاحتكاك ما بين الاهلى والجماهير بدأ خلال تدريبهم فريق الاهلى الأول بالجزيرة عقب فوزهم علي الزمالك 4 -2 وتأهلهم للمربع الذهبي بدورى أبطال أفريقيا علي خلفية رفضهم الذهاب لتحيتهم .

ويسافر مع بعثة الأهلي 50  من أفراد الألتراس على نفس الطائرة المتجهه الى جنوب أفريقيا، لمؤازرة الفريق فى مواجهة أورلاندو الجنوب أفريقي في ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

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