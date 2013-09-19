مصادرة أحذية وقرطاسية مخلة بالآداب

صادرت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، عدداً من الملصقات القرطاسية المخلة بالآداب، إثر تلقي الدائرة شكوى آخرى من أحد أولياء الأمور ضد أحد منافذ البيع لتداوله ملصقات قرطاسية مخلة بالآداب، والتي تعارض العادات والتقاليد الإسلامية وتؤثر في ثقافة الأطفال من الناحية الأخلاقية.

كما صادرت الدائرة في الإطار ذاته لاحترامه لآداب ومبادئ المجتمع الإسلامي في إمارة رأس الخيمة، عدداً من الأحذية الرجالية، إثر تلقي شكوى من أحد الزبائن حول استيائه من وجود لفظ الجلالة على عدد من الأحذية المعروضة للبيع في أحد المتاجر.

وقالت فاطمة السويدي رئيسة قسم حماية المستهلك بإلانابة، بقيام عدد من المراقبين بالتوجه إلى محل الأحذية المعني، وذلك بعد تلقي دائرة التنمية الاقتصادية شكوى من رجل ضد محل بيع أحذية رجالية، كونه يعرض بضاعة طبع عليها لفظ الجلالة، وتم خلال التفتيش التأكد من وجود البضاعة، والتي بلغ عددها 9 أحذية، تمت مصادرتها جميعاً، كما تم إنذار المحل كإجراء أول.

وأكدت مريم الزعابي مدير مكتب الاتصال المؤسسي بالدائرة، أن الدائرة تبادر إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع ترويج أي بضاعة مسيئة للقيم الدينية والوطنية والمشاعر العامة في الأسواق والمراكز التجارية، من خلال التفتيش المفاجئ والمستمر، حيث يندرج هذا الإجراء تحت الخطة الاستراتيجية للدائرة، سعياً منها لبلوغ نشاط تجاري صحيح في الإمارة، كما أكدت أن الدائرة تستقبل شكاوى وملاحظات الجمهور، عبر مواقع الاتصال الاجتماعي، وعلى الخط الساخن 8007333، بالإضافة إلى الموقع الدائرة الإلكتروني www.rak.ae