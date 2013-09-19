المزينة: حريصون على توفير الخدمات لجميع المقيمين

أكد اللواء خبير خميس مطر المزينة، نائب القائد العام لشرطة دبي، اهتمام القيادة العامة لشرطة دبي بكافة الرعايا الأجانب والجاليات المقيمة على أرض الإمارة، وتوفير الخدمات اللازمة والحياة الكريمة للجميع، رغم أن الدولة تحتضن أكثر من 200 جنسية مختلفة تتعايش وتعمل في انسجام في ظل الأمن والأمان الذي توفره الأجهزة الأمنية في الدولة، ما يجعل رغبة الكثير من الجنسيات في العيش فيها.

قضايا مشتركة

جاء ذلك خلال استقباله السفير عبدالرحمن الشملان، مدير مكتب وزارة الخارجية بدبي، وحنان العليلي، مدير إدارة شؤون الرعايا الأجانب، بحضور الرائد طارق سلطان السويدي، رئيس قسم الشؤون الدبلوماسية والقنصلية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية. وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين في ما يخص الرعايا الأجانب والمقيمين في الإمارة، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.