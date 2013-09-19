«تنفيذي أبوظبي» يستعرض استراتيجية قطاع الصحة

اطلعت اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي خلال الاجتماع الذي عقدته استراتيجية القطاع الصحي في الإمارة، برئاسة محمد أحمد البواردي عضو المجلس التنفيذي، على عرض هيئة الصحة بشأن أولويات تطوير القطاع الصحي التي تهدف إلى زيادة جودة الخدمات الصحية المقدمة والمتمثلة في رعاية صحية متكاملة ومتواصلة لجميع أفراد المجتمع تبدأ من المهد الى مراحل الشيخوخة والارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية ومعايير السلامة وتجربة المرضى لتتماشى مع أفضل الممارسات العالمية واستقطاب الكفاءات في مختلف التخصصات الطبية من ذوي الخبرات الكبيرة للعمل في قطاع الصحة والاحتفاظ بها وتدريبها وجاهزية الطوارئ للتعامل مع جميع الظروف الطارئة على الامارة بنظام فعال ومستدام والوقاية واعتماد منهجية الصحة العامة التي تساعد في تخفيف الأمراض المزمنة وأثرها على صحة الفرد والمجتمع واستدامة الإنفاق الصحي بما يضمن الرقابة الصحية المطلوبة ونظاما متكاملاً للمعلومات والبيانات الصحية الإلكترونية.

وفي موضوع آخر اعتمدت اللجنة التنفيذية سياسة الاتصال الحكومي لحكومة أبوظبي إدراكاً منها لدور الاتصال وأهميته في إعلام الجمهور بخطط الحكومة وإنجازاتها وتأمين وصول المعلومات لهم ولضمان تطبيق الحكومة الجهات التابعة لها أفضل الممارسات وعلى نحو فعال يستجيب لاحتياجات الشركاء من المعلومات.

وتشكل السياسة إطارا عاماً يمثل نظرة حكومة أبوظبي لما يجب أن يكون عليه أداء الاتصال الحكومي علاوة على كونها دليلا إرشادياً ينظم العمل على مستوى الحكومة وجهاتها التابعة وينسق الجهود ويوحدها لإيصال الرسائل الرئيسية لحكومة أبوظبي على أساس من الانفتاح والشفافية واحترام وتلبية متطلبات الجمهور بشرائحه وفئاته المختلفة.

وتم خلال الاجتماع استعراض العديد من المواضيع والمذكرات المرفوعة من قبل الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي والمرتبطة بتنفيذ المخططات والمشاريع وتطوير الخدمات المدرجة على جدول أعمال اللجنة والتي اتخذت بشأنها القرارات المناسبة.