«التربية» و «الطرق» تبحثان التعاون مع كوينزلاند الأسترالية

استقبل معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم، أمس في مكتبه بدبي، كامبل نيومان رئيس حكومة ولاية كوينزلاند الأسترالية، والوفد المرافق له، بحضور علي ميحد السويدي وكيل وزارة التربية بالإنابة، وخولة المعلا الوكيل المساعد للسياسات التعليمية، وفوزية حسن الوكيل المساعد للعمليات التربوية، ومروان الصوالح وكيل الوزارة المساعد للخدمات المساندة، وأكد معاليه أن ثمة أهدافاً مشتركة تربط النظام التعليمي بين البلدين، وأن وزارة التربية حريصة، على رفع درجة التعاون ومستوى تبادل الخبرات والزيارات.

وذلك ضمن العلاقة التاريخية الوثيقة التي تجمع الإمارات واستراليا. ولفت معالي القطامي في بداية اللقاء إلى ما حققته دولة الإمارات من إنجازات، وما وصلت إليه من تقدم دولي في شتى المجالات، بتوجيهات ورعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله ، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.

..ومع الطرق

من جانب أخر بحث مطر الطاير رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات، كامبل نيومان رئيس حكومة ولاية كوينزلاند الأسترالية، وجيرارد سيبر القنصل الأسترالي بدبي والوفد المرافق للوزير الأسترالي الذي ضم ممثلين من قرابة 20 هيئة ومؤسسة، تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين هيئة الطرق والمواصلات، ونظيرتها في أستراليا، إلى جانب استطلاع مشاريع الطرق والبنية التحتية في دبي وأنظمة النقل المختلفة التي تعتزم الهيئة تنفيذها في الفترة القادمة.

وأطلع رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للهيئة، الوزير الأسترالي والوفد المرفق له على المشاريع التي تعتزم الهيئة تنفيذها في المرحلة القادمة، ومنها تمديد الخط الأخضر لمترو دبي، وتنفيذ عدد من المعابر على خور دبي، إلى جانب الشراكة مع القطاع الخاص،

حملة

أطلقت مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات، حملة تسويقية وترويجية تحت شعار (مقاعدكم تكسبكم جوائز)، والتي تهدف إلى تشجيع الجمهور بمختلف فئاته وشرائحه على ارتياد باص دبي للتنقل عبر المدن من إمارة دبي وإلى الإمارات الأخرى، وتستمر الحملة حتى نهاية ديسمبر المقبل.

وأوضح محمد آل علي، مدير إدارة الحافلات بمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة، أن الهيئة تسعى بشكل مستمر إلى انتهاج وتنفيذ أفضل الحملات المميزة التي تُسهم في تعزيز الغايات الاستراتيجية لها وأبرزها: تشجيع الجمهور على استخدام وسائل النقل الجماعي في إمارة دبي وخاصة الحافلات وما تُقدمه من خدمات متنوعة (كالتنقل عبر المُدن) إلى إمارات الدولة، حيث تم العمل على تجهيزها بمقاعد مريحة تحقق لمرتاديها الهدوء والراحة والمتعة والأمان خلال تنقلاتهم، فضلاً عن حرصنا على الحفاظ على إمارة دبي من تلوث البيئة الناجم عن وقود المركبات.