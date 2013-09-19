سلطان القاسمي يتلقى تعازي سعود بن صقر

تقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مساء أمس بقصر البديع، التعازي والمواساة من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى الشيخة علياء بنت محمد بن صقر القاسمي، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

كما تقبل صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي والشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي التعازي من سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد رأس الخيمة والشيخ هزاع بن طحنون بن محمد آل نهيان.

وتلقى صاحب السمو حاكم الشارقة وسمو نائب حاكم الشارقة التعازي من معالي أحمد خليفة السويدي ممثل صاحب السمو رئيس الدولة والأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود، اللذين قدما لسموهما بالغ عزائهما في الفقيدة راجين من الله أن يتغمدها برحمته ومغفرته ويسكنها فسيح جناته.

وقدم واجب العزاء بهذا المصاب الجلل لسموهما سفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة وعدد من القناصل وأعضاء من السلك الدبلوماسي للدول العربية والاسلامية والأجنبية العاملين لدى الدولة ووفد من نادي الشعب الثقافي الرياضي بجهازيه الإداري والفني راجين من الله أن يتغمد الفقيدة برحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

وتقبل صاحب السمو حاكم الشارقة، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، صباح أمس، العزاء من سمو الشيوخ والوزراء وكبار رجالات الدولة والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية.

وتقبل سموهما التعازي في قصر البديع من سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين ومعالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي، اللذين قدما لسموهما واجب العزاء في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى الشيخة علياء بنت محمد بن صقر القاسمي سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وتقبل صاحب السمو حاكم الشارقة التعازي من معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل ومعالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه وكامبل نيومان رئيس حكومة ولاية كوينزلاند الاسترالية وعدد من سفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة وعدد من القناصل وأعضاء من السلك الدبلوماسي للدول العربية والاسلامية والأجنبية العاملين لدى الدولة ووفد من كبار ضباط القوات المسلحة الإماراتية وعدد من إعلامي أجهزة التلفزة في الدولة الذين قدموا لسموه خالص التعازي والمواساة في الفقيدة راجين من الله أن يتغمدها برحمته ومغفرته ويسكنها فسيح جناته.

حضر تلقي العزاء الشيخ عبدالله بن محمد بن صقر القاسمي والشيخ سعود بن خالد بن سلطان القاسمي المستشار في مكتب سمو الحاكم والشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية والشيخ عصام بن صقر بن حميد القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم والشيخ خالد بن عبدالله بن سلطان القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك والشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي رئيس مؤسسة الشارقة للإعلام والشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس دائرة الشؤون الإسلامية والأوقاف والشيخ محمد بن صقر القاسمي والشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي مدير عام مكتب سمو الحاكم والشيخ محمد بن عبد الله آل ثاني مديـر عام مركز الشارقة للإحصاء والشيخ خالد بن عصام بن صقر القاسمي مدير عام دائرة الطيران المدني في الشارقة والشيخ فيصل بن خالد بن خالد القاسمي والشيخ أحمد بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي والرياضي.

كما حضر العزاء محمد جمعة بن هندي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وعبدالرحمن بن علي الجروان المستشار في الديوان الأميري وراشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري واللواء حميد الهديدي قائد عام شرطة الشارقة.