مشروع مقر جديد لمنطاد الإمارات ومتحف خليفة القائد العلمي

وقع فريق منطاد الإمارات عقدا مع إحدى الشركات الألمانية العالمية المتخصصة في إنشاء وتصميم المباني الرياضية بالتعاون مع شركة رودف هوفر للمناطيد وذلك لإنشاء مشروع المقر الجديد لمنطاد الإمارات ومتحف خليفة القائد العلمي والذي سيتم افتتاحه ضمن تدشين الفريق لمنطاد علم الإمارات الذي يمتاز بتصميمه المميز وتعقيداته الفنية لما يتطلب الكثير من الخبرة والدقة العالية للطيران به، وذلك سعيا من فريق منطاد الامارات لمواكبة التقدم والتطور الذي تشهده الدولة على جميع الاصعدة وللتوسع الكبير الذي تشهده الفعاليات والمشاركات الدولية لمنطاد خليفة القائد التي تزيد من تميز الفريق في مجاله الفني والتقني وتسهم في تواجد ورفع راية الدولة وقيادتها في جل المشاركات المحلية والدولية وتماشيا مع رؤية القيادة الرشيدة 2030.

ووقع العقد عن منطاد الإمارات الكابتن حسن ناصر المنصوري الأمين العام لمنطاد الامارات ووقع عن شركة رودوف هوفر نيكول هليمن والتي ستدير بموجبه شركة هوفر الإشراف الفني والمتابعة العامة لإنجاز المبنى الأول والفريد من نوعه بالمنطقة.

المقر

وتتضمن فكرة مشروع مبنى منطاد الإمارات الذي يتكون من عدد من المباني المتداخل فنيا مع بعضها البعض والمتضمنة لكل من مبنى منطاد خليفة القائد والذي يعتبر المبنى الرئيسي لما يحتضنه المبنى من عدد كبير من القاعات ومنها قاعة منطاد خليفة القائد للمؤتمرات الدولية التي ستحتضن الفرق الدولية المشاركة بمهرجان الامارات الدولي للمناطيد.

كما سيتضمن مقر منطاد الامارات قاعة منطاد فارس العرب والتي تعرض به جل مشاركات منطاد فارس العرب المتوج بصورة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله المحلية والدولية التي قام بها الفريق كما ستعرض بقاعة منطاد فارس العرب عدد من المعدات الفنية التي تم تزويد الفريق بها خلال جولته العالمية، إضافة إلى الجوائز التي حققها منطاد فارس العرب خلال المشاركات المحلية والدولية.

كما سيتضمن المقر الجديد لقاعة منطاد العهد والتي ستحتضن متحف الإمارات الدولي للمناطيد ويتم عرض عدد من التحف النادرة لمنطاد لن ينساك العالم يا زايد والمتوج بصورة المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله.