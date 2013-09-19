المدعي العام الليبي يأمر بنقل سيف الإسلام القذافي إلى طرابلس لمحاكمته

أمر المدعي العام الليبي، مساء الأربعاء، بنقل سيف الإسلام، نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، من سجنه في مدينة الزنتان إلى العاصمة طرابلس، للمثول مع أكثر من 30 متهمًا آخر أمام الغرفة الاتهامية بطرابلس، الخميس.

وقال المستشار عبد القادر رضوان، خلال مؤتمر صحفي: «صدرت أوامر بإحضار 38 متهمًا من رموز النظام السابق، من بينهم سيف الإسلام القذافي، للمثول أمام غرفة الاتهام بمحكمة جنوب طرابلس، الخميس».

وأضاف: «هذه القضية تشمل 4 آلاف صفحة اتهام و40 ألف وثيقة وألف صفحة قرار»، مؤكدًا أن «غرفة الاتهام ستكون بمثابة تحقيق تكميلي».

وإلى جانب سيف الإسلام، يحاكم في هذه القضية عبد الله السنوسي، الرئيس السابق للاستخبارات، وأكثر من 30 شخصية من رموز النظام السابق.

وحذر نائب المدعي العام، الصادق السرور، من امتناع رؤساء السجون عن تسليم المتهمين. وقال «إذا لم يستجب مدير إحدى هذه المؤسسات للأوامر فعليه أن يعطي المبرر تحت طائلة تعرضه لملاحقات قضائية».

وسيمثل سيف الإسلام، الخميس، أيضًا أمام محكمة أخرى في الزنتان، لمحاكمته في قضية أخرى بتهمة «النيل من الأمن القومي».