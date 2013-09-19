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يونس مخيون: إذا لم يتمكن الزرقا من المواصلة في "الـ 50" سيشارك أحد مرشحي الحزب الاحتياطيين

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يونس مخيون: إذا لم يتمكن الزرقا من المواصلة في "الـ 50" سيشارك أحد مرشحي الحزب الاحتياطيين يونس مخيون: إذا لم يتمكن الزرقا من المواصلة في "الـ 50" سيشارك أحد مرشحي الحزب الاحتياطيين
رئيس حزب النور: اعتراضات الحزب على المسودة لجنة العشرة لا تتلخص فقط في حذف المادة 219 ولا وضع كلمة "أحكام" وحذف كلمة "مبادئ" من هذه المادة

كتب : أ ش أ الأربعاء 18-09-2013 21:26

قال الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور، إن الدكتور بسام الزرقا يعاني من إجهاد بسيط نظرا لسفره المتكرر للمشاركة في جلسات لجنة الخمسين.

وقال مخيون "إذا استطاع الزرقا المواصلة صحيا سيستمر في اللجنة، وإما فإن الحزب سيستمر داخل اللجنة عن طريق أحد العضوين الاحتياطيين الآخرين الذين كان قد طرحهما منذ البداية وهما محمد إبراهيم منصور ، ومحمد سعد الأزهري".

وعن المقترح الذي كان قد طرحه مخيون لدى حديثه لأحد البرامج التليفزيونية من العودة إلى العمل بدستور 2012 حال لم يحصل الدستور الجاري إعداده على نسبة موافقة تتفوق عليه، قال إنه طرح هذا الاقتراح من قبيل التحفيز على أن يكون الدستور توافقيا بحيث يحصل على أفضل قدر من التصويت، مؤكدا أن نسبة التصويت على هذا الدستور ستشكل اعترافا بخارطة الطريق، وأنه ما لم يتم التصويت له بنسبة تتفوق على نسبة دستور 2012 يمكن العودة للعمل بالدستور السابق.

وشدد رئيس حزب النورعلى أن اعتراضات حزب النور على المسودة التي وضعتها لجنة العشرة لا تتلخص فقط في حذف المادة 219 الخاصة بتفسير مبادئ الشريعة في المادة الثانية، ولا بوضع كلمة أحكام وحذف كلمة مبادئ من هذه المادة، ولكن الحزب لديه تحفظات أخرى كثيرة على مواد متعددة في مقترحات لجنة العشرة، وإنه أعلن بعضها وسيعلن البعض الآخر على وسائل الإعلام في غضون الفترة المقبلة.

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ON Sport

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