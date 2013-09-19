داعية سلفي يتهم "النور" بافتعال الأزمات السياسية لإحداث الفوضى

كتب : سعيد حجازي الأربعاء 18-09-2013 22:44

اتهم الشيخ محمد الأباصيري الداعية السلفي، حزب النور، بأنه جزء من مخطط الفوضى الخلاقة، وقال الأباصيري لـ"الوطن"، "لقد دأب حزب النور وغيره من الأحزاب الدينية على افتعال الأزمات السياسية والمجتمعية، والتي تعصف بالمجتمع وتحوله إلى حالة من الفوران والغليان الاجتماعي والذي يتحول بمرور الوقت إلى خلافات حادة تصل بأفراد المجتمع إلى مرحلة من "الفوضى المجتمعية" يصعب السيطرة عليها تمامًا وهو ما قصدته "كوندليزا رايس" وزيرة خارجية "بوش الابن" في الإدارة الأمريكية السابقة بمصطلح "الفوضى الخلاقة"، والتي تعني : إثارة المشاكل والجدليات المجتمعية التي لا حل لها في المجتمعات العربية عامة وفي المجتمع المصري منها خاصة وذلك بغرض ترسيخ الانشقاقات والانقسامات والخلافات بغية وصول المجتمع إلى حالة من الاستقطاب الشديد".

وتابع "المجتميع سيصير به في النهاية إلى الاقتتال الشعبي أو الحرب الأهلية وهذه المرحلة تعرف في المخطط الأمريكي بــ "التدمير الخلاق" بمعنى أن تقوم الشعوب بتدمير بلادها بأيديها وتدمير جيوشها بأيديها، ثم يتدخل الغرب بعد ذلك لإعادة الترتيب والتركيب على الطريقة والأجندة الأمريكية، و"التدمير الخلاق" تعيشه الآن "سوريا" بعدما عاشته "ليبيا" وكان يخطط لمصر أن تصل إليه إلا أن الله تعالى نجاها منه وذلك بسقوط نظام الإخوان في يوم 30 يونيو، ولكن يأبى حزب النور بقياداته إلا أن يدخلنا فيه، ويعيدنا إليه مرة أخرى تنفيذًا للأجندة الأمريكية، إما عن قصدٍ أو عن غير قصدٍ وهو ما ستكشفه لنا الأيام".