الأباصيري: على عبد المقصود أن يعيش في إسرائيل إن كانت أكثر عدلا.. ويترك لنا "سجننا الكبير"

كتب : سعيد حجازي الأربعاء 18-09-2013 22:46

قال الشيخ محمد الأباصيري الداعية السلفي، إن استهداف الجيش المصري من قبل بعض الدعاة كالشيخ محمد عبد المقصود شيخ سلفية القاهرة، هو في حقيقته استهداف للأمة العربية والإسلامية كلها وليست الأمة المصرية وحدها، وهو يهدف في النهاية لخدمة الكيان الصهيوني وجيشه المحتل لأرض فلسطين الغالية.

وأضاف، لـ"الوطن"، "سيلحق بــ "محمد عبد المقصود" وغيره ممن يوجه الخطاب التحريضي والتكفيري ضد الجيش المصري، الخزي والعار بسبب تلك الجريمة الشنعاء التي يرتكبها هو وأمثاله وأشكاله في حق الإسلام والعروبة".

وتابع "لا يمكن بحال وصف ما يقوم به هذا الشخص ومن على شاكلته من أفعال وأقوال وتصرفات وتصريحات عدائية ضد الجيش المصري بأقل من الخيانة لله و لرسوله ولدينه ولمصر والعرب والمسلمين، وإني لأدعوه وغيره من المفتونين بالكيان الصهيوني وقيمه وأخلاقه وجيشه وقضائه أن يذهبوا إلى العيش في "إسرائيل" فينعموا بما فيها من رغد العيش ومن الأمن والأمان والحرية وليتركوا لنا جيشنا وبلدنا وسجننا الكبير فنحن راضون بذلك".