وزير "التعليم": سحبنا الكتب التي طُبعت عليها إشارة "رابعة".. وحولنا المتسببين للتحقيق

كتب : محمد عاشور الأربعاء 18-09-2013 23:14

قال الدكتور محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم، إنه قرر سحب نسخ الكتب المدرسية التي تم طبعها وتحمل إشارة "رابعة العدوية"، وصورة شخص ملتح، وبداخلها نصوص تقول إن محمد سعد الكتاتني وأيمن نور ومحمد البلتاجي هم قادة ثورة 25 يناير، حتى يتم فرمها والتخلص منها تماما.

وأضاف أبوالنصر، خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار"، أنه تم تعديل في تصميم كتاب آخر قبل طبعه يحمل نفس المعاني، مؤكدا أن الإخوان نجحوا في تنفيذ هذه الخطوات لأنهم بداخل تنظيم منتشر ومازال موجودا في مؤسسات الدولة.

وأشار الوزير إلى أنه حول المتورطين في هذه القضية إلى التحقيق، لافتا إلى أنه مازال في الوزراة بعض المنتمين للإخوان المسلمين، وأنهم يستمرون في عملهم طالما لم يخالفوا القوانين ولم يقصروا في عملهم.

ولفت أبو النصر إلى أنه طلب من أحد المستشارين بالتقدم باستقالته بصورة ودية، حتى لا يقوم بإصدار قرار إلغاء ندبه، مشيرا إلى أن هذا المستشار تقدم بشكوى لرئيس الجمهورية وقال له "استدعاني في مكتبه وشربني شاي بالياسمين وأجبرني على الاستقالة"، من خلال حزب الوسط، ثم اتصل به رئيس الجمهورية وأبلغه بأن يسرع في إلغاء هذا الندب.