روحاني يرحب بلهجة أوباما "الإيجابية والبناءة"

كتب : أ ف ب منذ 25 دقيقة

رحب الرئيس الإيراني الجديد حسن روحاني باللهجة "الإيجابية والبناءة" التي تضمنتها رسالة أرسلها له نظيره الأمريكي باراك أوباما، وذلك في مقابلة مع شبكة "إن بي سي" التلفزيونية اليوم.

وقال روحاني في هذه المقابلة، الأولى له مع وسيلة إعلام أمريكية منذ تولى مهامه رئيسا للجمهورية الإسلامية في إيران في بداية أغسطس "بعد الانتخابات الرئاسية في الجمهورية الإسلامية في إيران كتب لي الرئيس أوباما رسالة، هنأني فيها على انتخابي وتطرق إلى بعض المواضيع التي تهمه".

وأوضح الرئيس الإيراني "أجبت على هذه الرسالة. شكرته وعبرت عن وجهة نظر الجمهورية الإسلامية في إيران حول المواضيع التي أوردها الرئيس أوباما في رسالته ومسائل أخرى، من وجهة نظري أن لهجة الرسالة إيجابية وبناءة"، وكان أوباما أكد الاحد الماضي أنه تبادل رسائل مع روحاني.

وأضاف الرئيس الإيراني "ربما تكون خطوات صغيرة تؤدي إلى أمر مهم".

وتولى روحاني الرئاسة خلفا لمحمود أحمدي نجاد، المحافظ المتشدد الذي اتسم خطابه تجاه الغرب بالتشدد بعكس خلفه الذي يعتمد لهجة أكثر تصالحية.

وتابع الرئيس الإيراني في مقابلته التي بثت المحطة الأمريكية مقتطفات منها على أن تبثها كاملة في الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت أمريكا "أعتقد أنه بإمكان قادة كل الدول أن يفكروا بمصالحهم القومية ولا يجوز أن يرضخوا لنفوذ مجموعات الضغط. آمل أن أكون شاهدا على أجواء مماثلة في المستقبل".

وأمس قال أوباما في مقابلة مع تلفزيون تيليموندو إنه يعتزم امتحان مدى استعداد نظيره الإيراني للحوار حول البرنامج النووي الذي تطوره طهران والذي يعتبر أحد أبرز أسباب الخلاف بين الجمهورية الإسلامية والغرب.

وقال أوباما بشأن هذا الملف "توجد هنا فرصة للدبلوماسية، آمل من الإيرانيين أن يغتنموها"، ومن المقرر أن يشارك أوباما كما روحاني في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل.

والاثنين أعلن البيت الأبيض أن أوباما لم يقرر "حتى الساعة" الاجتماع بروحاني، ولكن من دون أن تستبعد الرئاسة الأمريكية رسميا إمكان أن يلتقي الرئيسان عرضا على هامش القمة الدولية.