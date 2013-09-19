بدء محاكمة 38 من رموز النظام الليبى بما فيهم سيف الإسلام القذافى غدا

تبدأ غدا الخميس محاكمة 38 متهما من رموز النظام الليبى السابق، بمحكمة جنوب طرابلس الابتدائية فى جلسة غير علنية طبقا للمادة 147 من قانون الإجراءات الجنائية.

وأعلن النائب العام الليبى عبد القادر رضوان- فى مؤتمر صحفى عقده مساء اليوم بطرابلس- أن “38 متهما من رموز النظام السابق بمن فيهم سيف الإسلام القذافى ورئيس الاستخبارات عبدالله السنوسى سيمثلون غدا الخميس، أمام غرفة الاتهام بمحكمة طرابلس للنظر فى التهم الموجهة إليهم، والتى تصل إلى 11 تهمة على الأقل”.

وأشار رضوان إلى أن “أوامر النائب العام صدرت إلى مسئولى السجون فى الزنتان ومصراتة وطرابلس لجلب المتهمين فى هذه القضية فى إشارة منه إلى سيف القذافى المسجون فى الزنتان وعبدالله السنوسى المسجون فى طرابلس”.

وأوضح أن “أوامر النائب العام واجبة التنفيذ”، مفضلا عدم التحدث عن مدى إمكانية جلب سيف القذافى من عدمه حتى يوم غد إلا أنه شدد على التأكيد أن تلك السجون هى تحت السلطة القضائية للنائب العام.