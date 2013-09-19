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51 قتيلا و45 جريحا فى اشتباكات قبلية بإقليم دارفور

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51 قتيلا و45 جريحا فى اشتباكات قبلية بإقليم دارفور 51 قتيلا و45 جريحا فى اشتباكات قبلية بإقليم دارفور

لقى 51 شخصا حتفهم وأصيب 45 آخرون اليوم الأربعاء، فى تجدد لنزاع بين قبيلتين عربيتين فى أقليم دارفور المضطرب غربى السودان، بحسب مصدر رسمى.

وقال عثمان قسم، حاكم بلدية أبو كارنكا فى ولاية شرق دارفور، فى تصريح لمراسل الأناضول، إن "مجموعة مسلحة من قبيلة الرزيقات هاجمت منطقة بخيت التى تقطنها قبيلة المعاليا".

وعن سبب النزاع بين القبيلتين، قال قسم إن "القبيلتين الرعويتين تتنافسان على المراعى وأدى نزاعهما حول ملكية أرض الشهر الماضى إلى مصرع أكثر من مائة شخص قبل أن تتدخل السودانية وتشرف على اتفاق صلح بينهما وقع قبل ثلاث أسابيع".

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