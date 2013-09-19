ماذا تقول زوجة أحمد زاهر عن صوره الساخنة مع المذيعة؟

في أول ردّ فعل لها على مجموعة الصور التي انتشرت للفنان أحمد زاهر مع الممثلة والإعلاميّة نجلاء بدر، والتي وصفها الكثيرون بالساخنة، قالت هدى، زوجة أحمد زاهر، في تصريحات خاصّة لـ"سيدتي نت" إنّها اندهشت بالفعل "من حجم الهجوم الذي لاحق زاهر بهذا الشكل، بالرغم من أنّ كلّ ما حدث هو أنّ أحمد عقد جلسة تصوير مع نجلاء، وأراد المصوّر الأجنبي الذي يصوّرهما أن يكون "ستايل الصور" مختلفاً وغير تقليديّ، خاصّة أنّ غلاف المجلة العربية التي نشرت الحوار كتبت في مانشيت خارجيّ "العاشقان"، وكان لا بدّ من صور تُساير هذا العنوان".

وأضافت هدى قائلة: "الغريب أنّ بعض الناس استُفزّت. وأنا عن نفسي شخصياً لم أكن مستفزّة؛ ولو كنت شعرت بأيّ شيء غير لائق لكنت قلت، خاصّة وأنّي حضرت مع أحمد جلسة التصوير، ولو لم يعجبني الوضع لكنت أول إنسانة تمّ استفزازي، لأنّه زوجي، وعامّة أنا راضية".

وأكملت هدى قائلة: "إنّ الجمهور اندهش فقط، لأنّه غير معتاد من أحمد الجرأة، على النقيض من الكثيرين من النجوم الذين إذا رآهم الجمهور في أوضاع غير لائقة، فلن يعلّق نهائيّاً، بل قد لا يلتفت إلى ذلك من الأساس"، مشيرة إلى أنها لم تجد في الصور أيّ خروج بأيّ شكل من الأشكال عن الاحترام.

وبسؤالها عن الصورة التي توحي للجمهور أنّ أحمد سيقوم بتقبيل نجلاء، قالت إنّها "صورة طلبها المصوّر الأجنبي، ولم يكن فيها أيّ تلامس، بين أحمد ونجلاء. وللعلم هما صديقان جداً، وبينهما عشرة عمر". وأضافت هدى: "إنّ الصحافي الذي أجرى الحوار مع أحمد ونجلاء أراد بالاتفاق مع المصوّر أن يقدّم شيئاً مناقضاً تماماً لشخصيتي نجلاء وأحمد اللتين قدّماها في مسلسل "حكاية حياة"، وهو ما حدث بالفعل".

وأنهت هدى كلامها قائلة: "ولكن ـ بشكل عام ـ إذا الناس استفزّت، فأحمد لن يكرّر هذه الصور مرّة أخرى".