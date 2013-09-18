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بالصور.. أهالى منيا القمح يطالبون المحافظ بإنهاء أزمة نهب الأراضى

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بالصور.. أهالى منيا القمح يطالبون المحافظ بإنهاء أزمة نهب الأراضى بالصور.. أهالى منيا القمح يطالبون المحافظ بإنهاء أزمة نهب الأراضى

اتهم أهالى قرية الجديدة بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، مجموعة من الأشخاص بالتعدى الصارخ على مصرف منيا القمح العمومى، بمنطقة حوض الغفارة الواقعة فى زمام القرية، مطالبين الدكتور سعيد عبد العزيز- محافظ الشرقية- بالتدخل الفورى قبل وقوع مجزرة بين الأهالى بسبب حرمانهم من أراضيهم؛ بسبب الاستيلاء على أملاك الدولة.

وقال أهالى القرية فى المذكرة الرسمية التى تم تقديمها للمحافظ: "هناك حرمان لعدد كبير من ملاك الأراضى من الدخول إلى أراضيهم؛ حيث يعانى العديد من أهالى القرية من قيام 4 أشخاص بالسطو على أملاك الدولة عنوة، وإقامة معلف عليها دون الحصول على الترخيص وبالمخالفة لقوانين البيئة، ومستغلين علاقاتهم ببعض أقاربهم بمديرية الرى والزراعة"؛ مؤكدين أنهم فى القرية فضلوا إتباع الطرق القانونية، وقاموا بإرسال بعض المستندات التى توثق صحة كلامهم وتمسكهم بإعلاء دولة القانون.

وأكد أهالى القرية تعدى 3 أشخاص مقيمين بناحية القرية بالتعدى الصارخ على أملاك الدولة، وضم طريق مصرف منيا القمح العمومى من الناحية الغربية والبحرية لأراضيهم، ومنع ملاك الأراضى من دخول أراضيهم، مضيفين أنهم لم يكتفوا بذلك بل أقام أحدهم معلف مواش، بالطوب الأبيض والأسمنت على سحارة المصرف، وإلقاء مخلفاته فى المصرف مما يؤدى إلى تبوير الأراضى الزراعية بأكملها، بحوض الغفارة.

وأشار الأهالى إلى أنه تم تحرير العديد من المحاضر ضدهم، وصدر لهم قرار إزالة من مديرية الرى ولكن دون استجابة من الجهات التنفيذية والأمنية.

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