عودة انقطاع التيار الكهربائى يثر غضب أهالى مدينة الزقازيق

حالة من الغضب والاستياء انتابت أهالى مدينة الزقازيق والقرى والمجاورة لها بسبب عودة انقطاع التيار الكهربى عدة مرات يوميا مما تسبب فى تعطل مصالح المواطنين منها المخابز والعيادات.

> وقال علاء جبر من قرية كفر الحصر مركز الزقازيق إن الكهرباء تقطع من القرية حوالى أربعة مرات يوميا كل مرة ساعة ونصف مما عرض الأجهزة الكهربائية للتلف.