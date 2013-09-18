أخبار عاجلة

مؤتمر سباق سيارات Batlesal The Wheel -
السيسي يلتقي رئيس البنك الدولي في واشنطن -
ميلان يكتفي بالتعادل أمام متذيل «الكالتشيو» -
تعادل مثير لتورينو وأودينيزي.. والفيولا يسعى للمقعد الأوروبي -
أتلانتا يقسو على جنوى بخماسية.. وباليرمو يخسر من كالياري في الكالتشيو -
قبل نهاية الموسم بـ8 جولات.. سيلتك بطلًا للدوري الإسكتلندي -
سر استبعاد «عمرو وردة» من تشكيلة باوك -
«كلوب»: فزنا بالديربي بسبب الذكاء والشغف.. وأوجه الشكر لمنتخب البرازيل -
بزيادة قدراتها.. «رينو» تضع سيارتها الكهربية «زوي» في مصاف الكبار -
لتخطي السيارات البطيئة.. «ليكسوس» تطرح تقنية جديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

عودة انقطاع التيار الكهربائى يثر غضب أهالى مدينة الزقازيق

Google+ Print
عودة انقطاع التيار الكهربائى يثر غضب أهالى مدينة الزقازيق عودة انقطاع التيار الكهربائى يثر غضب أهالى مدينة الزقازيق

حالة من الغضب والاستياء انتابت أهالى مدينة الزقازيق والقرى والمجاورة لها بسبب عودة انقطاع التيار الكهربى عدة مرات يوميا مما تسبب فى تعطل مصالح المواطنين منها المخابز والعيادات.
> وقال علاء جبر من قرية كفر الحصر مركز الزقازيق إن الكهرباء تقطع من القرية حوالى أربعة مرات يوميا كل مرة ساعة ونصف مما عرض الأجهزة الكهربائية للتلف.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365