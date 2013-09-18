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سقوط جدران "منزل المواد البترولية" المشتعل بالغربية

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سقوط جدران "منزل المواد البترولية" المشتعل بالغربية سقوط جدران "منزل المواد البترولية" المشتعل بالغربية

أدى تصاعد النيران المشتعلة بجدران المنزل المتواجد به مخزن المواد البترولية، إلى سقوط الجدران، وتبين أن المنزل ملك عبد الفتاح محمد عباس، والذى يعمل بدولة الكويت، وكان قد قام بتأجيره لأحد الأشخاص.

كما امتدت النيران لمنزل سناء فؤاد الشافعى، والتهمت محتويات الدور الأرضى والأول علوى، كما امتدت النيران إلى منزل آخر مكون من 6 طوابق تمتلكه، زكية محمود صابر، وأدى إلى احتراق الدور الأول علوى بالكامل وغرفة النوم.

وأكد شهود عيان أن المنزل به مخزن للمواد البترولية أيضا وتحاول قوات الحماية المدنية السيطرة على النيران قبل أن تمتد إلى المخزن، وتقوم بعمليات تبريد فى بعض أجزاء المخزن.
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