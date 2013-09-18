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نقابة الصيادين يطالبون وزير الزراعة بإقالة رئيس الثروة السمكية

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نقابة الصيادين يطالبون وزير الزراعة بإقالة رئيس الثروة السمكية نقابة الصيادين يطالبون وزير الزراعة بإقالة رئيس الثروة السمكية

طالبت نقابة الصيادين الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بإقالة الدكتور خالد الحسنى، رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية، لعدم وجود خطة واضحة للنهوض بالثروة السمكية فى بعد ثورة 30 يونيو.

واتهم النقباء رئيس الهيئة بالاتفاق مع أصحاب النفوذ بعدم إزالة التعديات على بحيرة المنزلة والبرلس وإدكو، مما أدى لتأكلها وتقاعس الهيئة فى التنسيق لحملات أمنية لإزالة التعديات مع الأجهزة الأمنية الواقعة عليها والتى بلغت 40 ألف فدان تعدى.

وأكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الهيئة تفتقد تطبيق تطوير الرقابة على إنتاج المزارع السمكية أو التنسيق مع الوزارات المعنية للحد من وصول المياه الملوثة إلى هذه المزارع التى تشكل 64% من الإنتاج الكلى للأسماك البالغ مليون و400 ألف طن، مما ترتب عليه تعرضها للانتقادات الحادة محليا ودوليا، خاصة من المنظمات الدولية المعنية بمعايير الصحة العامة.

وقال المصدر إن الهيئة استغلت ما بعد الثورة فى التراخى فى وضع خطة جديدة للحفاظ على البحيرات الشمالية من التعديات التى أدت إلى تأكل البحيرة، إضافة إلى اتهام المستثمرون بوضع عراقيل أمامهم لعدم الاستقرار فى عملية الصيد وعدم وضع خطة مستقبلية لتنمية الاستزراع السمكى.

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مصر 365

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