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كمال أبو عيطة: يتم دراسة زيادة معاش الضمان الاجتماعى ليصل إلى 1200جنيه

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كمال أبو عيطة: يتم دراسة زيادة معاش الضمان الاجتماعى ليصل إلى 1200جنيه كمال أبو عيطة: يتم دراسة زيادة معاش الضمان الاجتماعى ليصل إلى 1200جنيه

قال كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة والهجرة، إنه لا يوجد حصر دقيق بعدد المستشارين الذين يعملون بالدولة لحجم الرواتب التى يتقاضونها، مشيرًا إلى أن تطبيق الحد الأقصى سيمول جزء من الحد الأدنى للأجور.

وأضاف أبو عيطة خلال حوار ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى يذاع على قناة "الحياة"، أن تقوم بدراسة رفع الحد الأدنى للمعاش ليصل إلى 1200 أيضًا، كما أنه يتم دراسة زيادة معاش الضمان الاجتماعى إلى 1200.

وأكد وزير القوى العاملة، عدم وجود فرص عمل بالقطاع الحكومى، موضحًا أن الحكومة تحاول توفيرها من خلال القطاع الخاص، كما كشف عن وجود 150 ألف درجة وظيفية فى الحكومة، مؤكدًا أن الأولوية لهذه الدرجات ستكون لوزارة التربية والتعليم. واختتم أبو عيطة "إذا مت الآن سأكون مرتاح الضمير بعد إقرار الحد الأدنى".

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