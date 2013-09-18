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الرقابة: "الجزيرة 2" آخر السيناريوهات التي تم الموافقة عليها

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الرقابة: "الجزيرة 2" آخر السيناريوهات التي تم الموافقة عليها الرقابة: "الجزيرة 2" آخر السيناريوهات التي تم الموافقة عليها

كتب : نورهان طلعت الأربعاء 18-09-2013 19:42

أكدت مها سعد الدين، مدير عام الرقابة على الأفلام العربية، أن الرقابة لم تتلق بعد، أي من الأفلام المقرر لها العرض في عيد الأضحى، وأنها تعتقد أن سبب التأخير في ذلك، هو انتظار صناع هذه الأفلام استقرار الوضع السياسي والأمني في ، ليتحدد موقفهم من طرح هذه الأفلام في العيد أم لا، وسيظهر ذلك خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وأضافت سعد الدين، فى تصريح خاص لـ"الوطن" أن الجزء الثاني من فيلم "الجزيرة"، من تأليف محمد دياب، هو آخر السيناريوهات التي وافقت عليها الرقابة.+

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