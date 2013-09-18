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الإبراشي: الرئيس استمع لمقترحات الإعلاميين بشأن "ميثاق الشرف".. وأكد على ضرورة إلغاء الوزارة

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الإبراشي: الرئيس استمع لمقترحات الإعلاميين بشأن "ميثاق الشرف".. وأكد على ضرورة إلغاء الوزارة الإبراشي: الرئيس استمع لمقترحات الإعلاميين بشأن "ميثاق الشرف".. وأكد على ضرورة إلغاء الوزارة

كتب : محمد عاشور الأربعاء 18-09-2013 21:04

قال الإعلامي وائل الإبراشي إنه كان حاضرا اجتماع الرئيس المؤقت عدلي منصور بعدد من الإعلاميين، اليوم، مشيرا إلى أن الرئيس استمع إلى مقترحات اللإعلاميين بإنصات.

وأضاف الإبراشي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، أن الرئيس عدلي منصور أكد على ضرورة ضرورة أن يصيغ الإعلاميين بأنفسهم ميثاقا للشرف الإعلامي، يضمن ممارسة إعلامية مهنية، ولا يؤثر على حريتهم في إبداء آرائهم، وحقهم في الحصول على المعلومات، منوها بان كل إعلامي عرض وجهة نظره في هذا الشأن.

وأشار الإبراشي إلى أن منصور صرح بأنه من المهم إلغاء وزارة الإعلام، وإنشاء جهة مستقلة تشرف على الإعلام.

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