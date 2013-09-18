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رئيس الحكومة الليبية المؤقتة يلتقى سفير الأردن لدى البلاد

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رئيس الحكومة الليبية المؤقتة يلتقى سفير الأردن لدى البلاد رئيس الحكومة الليبية المؤقتة يلتقى سفير الأردن لدى البلاد

التقى رئيس الليبية المؤقتة "على زيدان"، عصر اليوم الأربعاء، مع سفير الأردن لدى ليبيا فواز الغيطانى وكان زيدان قد عاد إلى ليبيا بعد ظهر اليوم بعد زيارة للعاصمة البريطانية شارك خلالها فى مؤتمر اقتصادى.

وقال السفير الأردنى- فى تصريح له اليوم- إن اللقاء تناول علاقات التعاون الثنائى وسبل تعزيزها فى مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية، حيث تم الاتفاق على إحياء اللجنة المشتركة العليا التى لم تعقد منذ عامين مشيرا إلى أن اللجنة ستعقد نهاية هذا العام من أجل تنشيط التعاون بين الجانبين.

يذكر أن صادرات الأردن إلى ليبيا بلغت خلال عام 2012 حوالى 67 مليون دولار مقابل واردات بقيمة 6 ملايين دولار، وتعتبر الحبوب والعصائر وهيدروكسيد الصوديوم والأدوية والسجاد ومبردات حرارة بالماء راديترات للسيارات والمواسير والأنابيب أهم صادرات المملكة إلى ليبيا فيما يستورد الأردن الأسماك والألواح والصفائح والحديد والصلب.

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مصر 365

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