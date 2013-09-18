كردستان العراق يطالب بحق تصدير نفطه للخارج

دافع رئيس وزراء إقليم كردستان العراق الأربعاء عن حق الإقليم، الذى يتمتع بالحكم الذاتى، فى تصدير النفط والغاز إلى الخارج خلافا لرأى حكومة بغداد.

وقال نشيرفان بارزانى، فى مؤتمر صحفى عقب التوقيع على اتفاق مع شركاء أجانب بشأن تزويد محطة كهرباء الدهوك، فى كردستان، بالغاز الطبيعى "أريد تطمين الشركات الأجنبية فى المنطقة بأن الحكومة الكردية ستواصل سياسة تنمية الإقليم".

وتتهم بغداد إقليم كردستان بتوقيع عقود مع شركات أجنبية بدون إذنها ولا تعترف بقانونية أى عقد لم يتم التفاوض عليه تحت إشراف وزارة البترول. وقال بارزانى "نحن لا نشكل تهديدا لأى دولة فى المنطقة ولا نريد العمل خارج إطار الدستور العراقى" مؤكدا فى الوقت نفسه تصميمه على تصدير النفط إلى تركيا ودول أوروبية أخرى.