المحكمة الجنائية الدولية تطلب من واشنطن القبض على البشير

دعت المحكمة الجنائية الدولية الولايات المتحدة اليوم، الأربعاء، إلى القبض على الرئيس السودانى عمر حسن البشير إذا وصل إلى أراضيها لحضور افتتاح الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل فى نيويورك.

ويأتى طلب المحكمة بعد أن قال السودان، أمس الثلاثاء، إنه طلب تأشيرة أمريكية للبشير الذى تريد المحكمة القبض عليه للاشتباه فى تدبيره جرائم حرب فى دارفور. وقالت واشنطن إنها تلقت الطلب ووصفته بأنه "مؤسف". لكن الولايات المتحدة ليست عضوا فى المحكمة الجنائية الدولية ومن ثم فلن تكون ملزمة قانونا بالتعاون معها.

غير أن واشنطن قادت الدعوة إلى تقديم البشير إلى العدالة الدولية فيما يتصل بإراقة الدماء فى صراع دارفور، وسبق أن سلمت أشخاصا مشتبه بهم إلى المحكمة. وقالت المحكمة إنها تدعو السلطات الأمريكية المختصة إلى القبض على عمر البشير وتسليمه إلى المحكمة فى حالة دخوله أراضيها.

وأضافت أنها أعادت تذكير الولايات المتحدة بمذكرتين بالقبض على البشير ترجعان إلى عامى 2009 و2010 لمزاعم ضلوعه فى جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.