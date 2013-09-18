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ليبيا تنقل سيف الإسلام القذافى إلى طرابلس لمحاكمته

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ليبيا تنقل سيف الإسلام القذافى إلى طرابلس لمحاكمته ليبيا تنقل سيف الإسلام القذافى إلى طرابلس لمحاكمته

قال النائب العام الليبى إن سيف الإسلام القذافى، الابن الوحيد للديكتاتور السابق معمر القذافى رهن الاحتجاز فى البلاد، سينقل إلى طرابلس للانضمام إلى سبعة وثلاثين عضوا فى النظام السابق لحضور جلسة قبل بدء المحاكمة فى تهم قتل وجرائم أخرى ارتكبت خلال الحرب الأهلية هناك عام 2011.

وأبلغ عبد القادر رضوان الصحفيين أن نجل القذافى سيمثل أمام "غرفة اتهام" غدا الخميس فى محكمة طرابلس الجنائية إلى جانب رئيس جهاز المخابرات الأسبق عبد الله السنوسى ومتهمين آخرين. وقال اليوم الأربعاء أن جلسة الاستماع لن تكون مفتوحة أمام الجمهور.

وحثت منظمة العفو الدولية السلطات على "التسليم الفوري" لنجل القذافى والسنوسى إلى المحكمة الجنائية الدولية التى تطلبهما فى جرائم ضد الإنسانية. وقالت مسؤولة المنظمة حسيبه حجى اليوم الأربعاء أن المحاكمة فى ليبيا "اليوم لن تخدم العدالة".

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