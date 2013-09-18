محافظ سوهاج يحضر مؤتمرا شعبيا لمواجهة تلوث الترع والمصارف بالقرى

حضر اللواء محمود عثمان عتيق، محافظ سوهاج، مساء اليوم الأربعاء، مؤتمرا شعبيا كبيرا بقاعة ديوان عام المحافظة، ضم عددا من أهالى نجع طرخان ومسئولين من شركة مياه الشرب والصرف الصحى والوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج والرى.

وقال عبد العليم عبد الراضى، مدير مركز النيل للإعلام بسوهاج، إن هذا المؤتمر يأتى فى ضوء التنسيق بين الهيئة العامة للاستعلامات ومؤسسة هانس زايدل الألمانية وشركة المياه والصرف بسوهاج، وعدد من الشركاء المحليين بسوهاج من خلال سلسلة من الندوات واللقاءات الإعلامية للتوعية بخطورة مواجهة التلوث الناجم عن النواتج البشرية للاستخدام الخاطئ للتعامل مع الترع والمصارف فى القرى، وضرورة وضع الخطط اللازمة لتكاتف الجهود المحلية لإقامة شبكة للصرف الصحى من خلال تشجيع جمعيات التنمية لجمع الإسهامات المالية من الأهالى وإيجاد جهات مساندة لتقديم الدعم المطلوب.

وحول إبعاد المبادرة قال المهندس أحمد عمر، من أهالى طرخان، إن تم فتح حساب خاص للتبرع لصالح مشروع شبكة الصرف الصحى للوصول إلى جمع مبلغ مليون جنيه من الأهالى عن طريق جمعية التنمية حتى يتم البدء فى المشروع.

وتابع: من المتوقع أن يصل قيمة المشروع لـ7 مليون جنيه من خلال ما يمكن أن يقدم من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، ومشاركة شركة مطاحن سوهاج بمبلغ مليون جنية والصندوق بمبلغ مماثل دعما لمشروعات التنمية الريفية.

وأكد المهندس حسام الزغاوى، رئيس قطاع الصرف الصحى بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، أن هناك جدية فى تغطية معظم قرى سوهاج بخدمة الصرف الصحى لنسبة محرومة تصل لـ20% مطلوب تزويدها حماية لها من الأوبئة والأمراض الفتاكة، وناشد الأهالى سرعة تنظيم أنفسهم للانتهاء من جمع المبالغ المطلوبة للإسهام المجتمعى لبدء المشروع.

وأكد محمد عبد الرحمن شكب، رئيس مدينة ومركز سوهاج، على إمكانية انتهاء كافة الإجراءات الإدارية لاستخراج التراخيص والخرائط بالتعاون بين مختلف الجهات الحكومية مع هيئة المساحة والوحدات المحلية، للبدء فورا فى إقامة محطة الرفع للصرف الصحى وبالتالى عمل شبكات الصرف الصحى.

وفى نهاية المؤتمر شدد اللواء محمود عتيق، محافظ سوهاج، على أهمية الدور التوعوى الذى يقوم به مركز النيل للإعلام بسوهاج بالتنسيق مع الجهات المحلية والأهلية لوضع قضايا التنمية موضع الاهتمام وتقديم المساندة المادية والمعنوية من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، ودعا إلى سرعة الانتهاء من المشروعات المفتوحة.