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محافظ المنيا: إزالة 57 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بقرية دلجا

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محافظ المنيا: إزالة 57 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بقرية دلجا محافظ المنيا: إزالة 57 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بقرية دلجا

أعلن اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا، عن إزالة 57 حالة تعدٍ بالبناء على الأراضى الزراعية بقرية دلجا بمركز ديرمواس، فى إطار إعادة الانضباط للقرية ومواجهة أية محاولات للخروج عن القانون. وأوضح المحافظ أن الأوضاع الأمنية بالقرية مستقرة، وأن هناك تنسيقا يوميا لمتابعة سير العمل وتلبية احتياجات المواطنين اليومية.

كانت حملة من الوحدة المحلية بمركز ديرمواس بمساندة قوات الأمن ورجال القوات المسلحة قد بدأت أعمالها اليوم فى إزالة حالات التعدى على الأراضى الزراعية بقرية دلجا فى إطار الحفاظ على الرقعة الزراعية وإعادة الانضباط للقرية.

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مصر 365