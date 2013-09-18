رئيس جامعة أسيوط: رفض أى ممارسات سياسية داخل الحرم الجامعى

أكد الدكتور محمد عبد السميع، رئيس جامعة أسيوط، أنه لن يتم السماح بأى ممارسات سياسية أو حزبية داخل الجامعات، مؤكدًا أن الجامعة لم تكن ولن تكون منبرًا لحزب سياسى أو بوقًا لنظام أو توجه كما لن تكون ساحة لتنظيرات تختلط فيها الرؤى من ساسة أو قيادات أو رموز، وذلك طبقًا لقرار المجلس الأعلى للجامعات.

جاء ذلك فى اﻻجتماع الذى عقد اليوم وضم عمداء الكليات ونواب رئيس الجامعة والأمين العام للجامعة وطالب رئيس الجامعة خلال اﻻجتماع، أن تكون التوعية السياسية ضمن اهتمامات أعضاء هيئة التدريس وضرورة البحث عن نقاط الالتقاء مع طلابهم وإعادة صياغة العلاقة بينهما على خلفية القانون والتقاليد الجامعية من جهة والمعايير الأخلاقية والأدبية لحدود المعاملات والممارسات وآداب التعامل من جهة أخرى، من خلال آليات تراعى تقاليد الجامعة وعدم خروج العملية التعليمية عن مسارها إلى قضايا جانبية تؤثر على سير العملية التعليمية وانتظامها واستعرض رئيس الجامعة خلال اللقاء رؤيته فيما يخص محاور العملية التعليمية، الحالة الأمنية، المدن الجامعية، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى ذات الصلة.

وعلى صعيد العملية التعليمية، طالب رئيس الجامعة عمداء الكليات بضرورة العمل على إنهاء مشكلات الطلاب المعتادة مع بدء كل عام دراسى، مشددًا على ضرورة استخراج البطاقات الدراسية قبل بدء الدراسة خاصة مع الظروف الأمنية والانتهاء من الجداول الدراسية وإتاحة الكتب واتخاذ كافة الإجراءات التى تضمن سلامة وانتظام العملية التعليمية منذ يومها الأول.

كما طالب بالتشديد على تواجد أعضاء هيئة التدريس بين طلابهم، بما يدعم انتماء الطلاب لجامعتهم وحثهم على الحفاظ عليها وتوعيتهم بمتطلبات المرحلة التى يمر بها الوطن، مقترحًا أن تكون المحاضرة الأولى بمختلف كليات الجامعة.